Контрабанду 650 пачек сигарет задержали в Пулково

Пулковская таможня выявила незаконное перемещение табачной продукции / Фото: СЗТУ

Пулковская таможня задержала контрабанду сигарет. Сотрудники таможни аэропорта Санкт-Петербурга нашли в багаже пассажира, который собирался вылетать в Баку, почти 650 пачек сигарет, которые мужчина не задекларировал. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- Для прохождения таможенного контроля, пассажир проследовал на «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, - сообщили в пресс-службе.

Но когда сотрудники таможни начали проводить досмотр вещей, то в багаже пассажира нашли сигареты различных марок в количестве 649 пачек, почти 13 тысяч штук. Таможенники усомнились, что столько табака мужчина вез для личного пользования. По факту было возбуждено административное дело.