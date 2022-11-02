Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 8:41

Человек-паук подрался с Фредди Крюгером на конкурсе костюмов в Петербурге

Мероприятие в одном из баров было посвящено празднованию Хеллоуина
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Костюмированный праздник закончился дракой.

Костюмированный праздник закончился дракой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Красочная драка произошла на костюмированном конкурсе в Петербурге. Мероприятие посвященное празднованию Хеллоуина, устраивал один из городских баров. Причиной потасовки стали результаты конкурса. Один из участников, одетый Человеком-пауком, напал на победителя - Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов».

- Победитель определялся голосованием гостей бара. Однако с результатами согласились не все и один из проигравших, в костюме Человека-паука, затеял спор сначала с победителем – Фредди Крюгером, а затем и с персоналом, - пишут РИА Новости.

Сначала перепалка шла на словах, а потом в дело пошли «супергеройские» кулаки. Своими силами драку разнять не удалось и работники заведения вызвали группу быстрого реагирования охранной службы.

Утихомирить киношных персонажей удалось только при помощи грубой силы.