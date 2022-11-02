Человек-паук подрался с Фредди Крюгером на конкурсе костюмов в Петербурге

Костюмированный праздник закончился дракой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красочная драка произошла на костюмированном конкурсе в Петербурге. Мероприятие посвященное празднованию Хеллоуина, устраивал один из городских баров. Причиной потасовки стали результаты конкурса. Один из участников, одетый Человеком-пауком, напал на победителя - Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов».

- Победитель определялся голосованием гостей бара. Однако с результатами согласились не все и один из проигравших, в костюме Человека-паука, затеял спор сначала с победителем – Фредди Крюгером, а затем и с персоналом, - пишут РИА Новости.

Сначала перепалка шла на словах, а потом в дело пошли «супергеройские» кулаки. Своими силами драку разнять не удалось и работники заведения вызвали группу быстрого реагирования охранной службы.

Утихомирить киношных персонажей удалось только при помощи грубой силы.