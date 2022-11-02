Новорожденного с массивным тромбозом спасли в Петербурге

В Педиатрическом университете спасли новорождённого с массивным тромбозом брюшной аорты / Фото: пресс-служба СПбГПМУ

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета спасли новорожденного малыша с массивным тромбозом. Ребенок родился в Твери. Его выписали домой, но вскоре мама заметила, что мальчик почти не ест и стремительно теряет вес. На 10-е сутки жизни малыша родители заметили, что ноги его похолодели и стали бледными. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в пресс-службе университета.

- Врачи выполнили компьютерную томографию и обнаружили, что в нижних отделах брюшной аорты ребенка отсутсвует кровоток. Тогда мальчика отправили в Петербург, - рассказали в университете.

Мальчик был в тяжелейшем состоянии. Тромбоз успел распространиться. Почти двое суток кровь не поступала в ноги ребенка. Врачи приступили к операции, которая продлилась четыре часа. Хирурги понимали, что ребенок находится на грани жизни и смерти, поэтому специальными катетерами удалили тромбы один за другим.

Сейчас мальчик находится в реанимации. Ему дают препараты, которые препятствуют образованию новых тромбов. По словам специалистов Педиатрического университета, причину патологии еще предстоит установить – все необходимые анализы находятся в работе.