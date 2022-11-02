Мужчина умер на станции метро «Гостиный двор»

На "Гостином дворе" умер пассажир. Фото: vk.com/spb_today

Пассажир умер на станции метро «Гостиный двор». ЧП произошло вечером в минувший вторник, 1 ноября. Тело немолодого мужчины было обнаружено на ступеньках при входе в вестибюль. На место гибели человека приехали полицейские и судмедэксперт.

- Вчера около восьми часов вечера у Гостиного двора умер человек, - написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Пока эксперт осматривал труп, мимо ходили пассажиры, в том числе с детьми. Любопытствующее глазели на тело.

- На самом деле у нас такая жизнь, никто никогда не знает, где и когда мы уйдем на ту сторону. Соболезнования родным и близким, - пишут в соцсетях петербуржцы.

Причины и обстоятельства гибели мужчины установят правоохранительные органы.