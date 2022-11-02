Полиция задержала 19-летнего парня за кражу 500 тыс рублей у пенсионера в Петербурге

Пенсионер из Петербурга отдал 19-летнему мошеннику 500 тысяч рублей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого парня, который украл у пенсионера 500 тысяч рублей. 19-летний житель города решил воспользоваться мошеннической схемой и вынудить свою жертву самостоятельно отдать ему деньги. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 1 ноября в полицию Колпинского района обратился 67-летний пенсионер и рассказал, что его обманули. Ему на телефон позвонил неизвестный человек и сообщил, что его жена попала в ДТП. Якобы, она виновата, - рассказали в полиции.

Мошенник убедил пенсионера: чтобы избежать возбуждения уголовного дела надо заплатить деньги. В тот же день домой к мужчине пришел курьер, которому он отдал 500 тысяч рублей. Но лишь спустя время понял, что это обман.

В результате розыска сотрудники полиции у дома 12 по Фермскому шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный парень. Возбуждено уголовное дело.