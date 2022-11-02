Две пенсионерки отдали мошеннику 1,2 млн рублей в Петербурге

Полицейские Приморского района задержали мигранта, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге две пенсионерки стали жертвой одного мошенника. В конце октября женщины отдали обманщику более 1 миллиона рублей. Действовал преступник по стандартной схеме, запугивая пенсионерок тем, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 26 октября в полицию Приморского района обратилась 86-летняя женщина. Она рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочка попала в ДТП и необходимы деньги для не привлечения ее к уголовной ответственности. В итоге женщина отдала курьеру 400 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Спустя три дня в это же отделение полиции обратилась 91-летняя пенсионерка с аналогичным заявлением. Однако женщина лишилась более крупной суммы - 800 тысяч рублей.

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Проводится расследование и причастность мошенника к другим подобным случаям.