10 лучших участковых Петербурга получат премии от правительства города

Лучшие участковые Санкт-Петербурга получат премии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге лучшие городские участковые получат премии от правительства. Губернатор Северной столицы уже подписал постановление о поощрении сотрудников полиции. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Премии установлены для поощрения участковых имеющих выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка на территории Санкт-Петербурга, - рассказали в городской администрации.

Так, похвалы заслужили участковые, которые лично принимали участие в обеспечении безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также те, что проявили отвагу при выполнении конкретной задачи по обеспечению правопорядка и борьбе с преступлениями.

В 2022 году премии получат 10 лучших участковых, по 35 тысяч рублей каждый. Отметим, что премии присуждаются ежегодно с 2011 года.