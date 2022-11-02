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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:57

10 лучших участковых Петербурга получат премии от правительства города

Размер выплаты составит 35 тысяч рублей каждая
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Лучшие участковые Санкт-Петербурга получат премии

Лучшие участковые Санкт-Петербурга получат премии

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге лучшие городские участковые получат премии от правительства. Губернатор Северной столицы уже подписал постановление о поощрении сотрудников полиции. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Премии установлены для поощрения участковых имеющих выдающиеся заслуги в обеспечении правопорядка на территории Санкт-Петербурга, - рассказали в городской администрации.

Так, похвалы заслужили участковые, которые лично принимали участие в обеспечении безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также те, что проявили отвагу при выполнении конкретной задачи по обеспечению правопорядка и борьбе с преступлениями.

В 2022 году премии получат 10 лучших участковых, по 35 тысяч рублей каждый. Отметим, что премии присуждаются ежегодно с 2011 года.