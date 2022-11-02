Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines начала летать из Петербурга в Астану

Новый перевозчик открыл рейсы из Петербурга в Астану. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый перевозчик открыл рейсы в Петербург из Астаны. Летать в «Пулково» начала казахстанская авиакомпания SCAT Airlines. В ее списке два направления: Астана и Актау, из которых можно с пересадками попасть в семь городов Казахстана, Стамбул, Тбилиси и столицу Армении Ереван.

- С 30 октября перелеты между Санкт-Петербургом и Астаной выполняются дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям, - сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково»

Самолет из Астаны прилетает в Петербург в 22:10, обратный вылет намечен на 23:10.

Из Астаны доступны стыковочные рейсы в Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау, Тараз, Усть-Каменогорск, а также в Ереван.

Полеты в Актау открыты еще с июня. Лайнеры выполняют рейсы раз в неделю. Из Актау с пересадкой можно попасть в Астану, Алматы и Шымкент (Казахстан), Стамбул (Турция) и Тбилиси (Грузия).