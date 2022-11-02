Сирены системы оповещения включат в Петербурге 8 ноября

8 ноября в Санкт-Петербурге пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге завоют сирены. Утром в городе пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Такие проверки проходят по несколько раз в год. Горожан просят не беспокоиться. Об этом рассказали в комитете по информатизации и связи.

- 8 ноября с 10:35 до 11:00 часов рамках штабной тренировки по гражданской обороне состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения города, - рассказали в Смольном.

На территории всего города завоют электромеханические и электронные сирены. Также будут задействованы телевидение и радио.

Проверка систем необходима для того, чтобы определить исправность всех используемых технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.