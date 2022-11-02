Суд арестовал счета бывшего вице-губернатора Петербурга на 1 млрд рублей

Суд арестовал счета бывшего вице-губернатора Петербурга почти на 1 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Арбитражный суд Московского округа арестовал счета Владимира Лавленцева, который ранее занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Арест средств почти на 1 миллиард рублей произошел в рамках дела о банкротстве ООО "Строй-Альянс" по иску ООО "Механизатор № 1". Об этом 2 ноября 2022 года пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на суд.

- Принять обеспечительные меры в виде ареста на имущество, в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета в пределах более 940 миллионов рублей, - говорится в постановлении суда.

Постановление было подписано 27 октября. Отмечается, что Лавленцев связан с компанией "Строй-Альянс" через другое ООО "Горкапстрой", долями которого владел до мая 2020 года.

Напомним, что Лавленцев являлся вице-губернатором Северной столицы с мая 2013 по октябрь 2014 года и отвечал за ЖКХ, городское хозяйство, благоустройство и энергетику.