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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:05

Церемония прощания с народным учителем РФ Майей Пильдес проходит в Петербурге 2 ноября

На церемонии присутствовал губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербург прощается с народным учителем России Майей Пильдес

Петербург прощается с народным учителем России Майей Пильдес

Фото: Пресс-служба Смольного

2 ноября 2022 года Санкт-Петербург прощается с народным учителем России, председателем совета Академической гимназии № 56 Майей Пильдес, которая скончалась 31 октября. Церемония проходит в Атриуме Петропавловской крепости. На прощании присутствовал губернатор Александр Беглов.

- Майя Борисовна была убеждена: хорошая школа должна уметь научить всех. Это большой труд, большая ответственность. Она заботилась не только о своей гимназии, но и обо всем российском школьном образовании. Много раз она получала приглашение «на повышение». Но всегда отказывалась и говорила, что ее место рядом с детьми, - отметил градоначальник.

Беглов вспомнил, что последний раз встречался с Майей Пильдес минувшим летом в Смольном. Тогда педагог сказала о важности вклада в детей, в их развитие и школу, так как это окупится многократно.