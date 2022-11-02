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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:38

Вестибюль станции метро «Технологический институт» Петербурга закроют 4 ноября на три дня

На вход и выход будет закрыт вестибюль №1
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Вестибюль станции метро «Технологический институт» закроют 4 ноября

Вестибюль станции метро «Технологический институт» закроют 4 ноября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на три дня с 4 ноября 2022 года закроют один из вестибюлей станции метрополитена "Технологический институт". Речь идет о вестибюле №1. Об этом предупредили в пресс-службе городской подземки.

- Временно изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Технологический институт 1". 4, 5 и 6 ноября 2022 года вестибюль будет закрыт для входа и выхода пассажиров, - сообщили в метрополитене.

Пассажиров, отправляющихся до этой станции, просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, что с 25 октября в Петербурге на красной ветке метро на капитальный ремонт закрыли станцию "Чернышевская". Она будет не доступна в течение полутора лет.