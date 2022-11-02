Общественный транспорт Петербурга изменит график работы на время ноябрьских праздников

Общественный транспорт Петербурга изменит график движения из-за 4 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В связи с ноябрьскими праздниками в Санкт-Петербурге общественный транспорт изменит график работы. Напомним, что в пятницу, 4 ноября 2022 года, отмечается День народного единства, потому этот день будет официальным выходным по всей стране. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

- Трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы 3 ноября будут работать по графику пятницы. 4, 5, 6 ноября – по графику воскресенья, - предупредили в комитете.

Также график движения изменят и пригородные электрички. 3 ноября составы отправят по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября электрички будут курсировать по графику субботу, а 6 ноября по обычному воскресному графику.

Напомним, что с 4 ноября в течение трех дней будет закрыт на вход и выход вестибюль станции метро "Технологический институт 1".