Пьяный дебошир разгромил подъезд жилого дома в Кудрово

Сотрудниками полиции задержан дебошир в Кудрово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Кудрово Ленинградской области пьяный мужчина устроил погром в подъезде жилого дома. Инцидент произошел вечером 1 ноября 2022 года. В десятом часу дебошир зашел в подъезд и начал все крушить. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- 1 ноября в 21:23 часов в полицию поступила информация от консьержа дома 15 по Пражской улице о том, что неизвестный мужчина ломает оборудование и другие предметы в подъезде № 4, - рассказали в полиции.

Вскоре на место прибыл наряд правоохранителей. Они задержали 37-летнего мужчину, который был очень пьян.

Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб причиненный управляющей компании устанавливается.