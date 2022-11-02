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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 12:12

СК провел обыски в Леноблгосэкспертизе по делу об обманутых дольщиках из Янино и Девяткино

20 сотрудников доставлены на допрос в управление Следственного комитета
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК пришел с обыском в офис Леноблгосэкспертизы.

СК пришел с обыском в офис Леноблгосэкспертизы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи регионального управления СК России пришли с обысками в офис Леноблгосэкспертизы и домой к сотрудникам ведомства. Причиной визита стало дело о растрате денег, выделенных на помощь обманутым дольщикам.

- В настоящее время порядка 20 сотрудников Управления Госэкспертизы Ленинградской области доставлены в следственное управления и допрашиваются по обстоятельствам уголовного дела, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее по этому же делу был задержан заместитель начальника Управления Леноблгосэкспертизы.

Напомним, что речь идет о хищении 330 миллионов рублей, выделенных на достройку брошенных объектов. В списке числятся 12 прооблемных ЖК, в том числе «Янинский каскад», «Тридевяткино царство», «Десяткино 2.0», «Город детства», «Елки Вилладж» и другие.

Напомним, что по делу о растрате также задержаны и чиновники Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти, которые, по данным следствия, завышали стоимость разработки проектных документов для завершения работ.