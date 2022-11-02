«Ведьма» при помощи женской прокладки украла миллион рублей у жительницы Петербурга

Доверчивая петербурженка отдала почти миллион рублей за обряд от снятия порчи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кировский райсуд Петербурга вынес приговор мошеннице, которая обманула доверчивую жительницу города на миллион рублей. Под предлогом снятия порчи «ведьма» предложила провести обряд и спасти родных от сглаза. А для этого надо было принести все деньги и ценности в указанное место.

- Обвиняемая убедила потерпевшую в том, что та и ее близкие подвергались вредоносному магическому влиянию, после чего убедила последнюю принести деньги в сумме 920 000 рублей в парк «Александрино», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина послушалась мошенницу и пришла в парк. Деньги, а также золотые украшения, она завернула в сверток. «Ведьма» сверток взяла и начала обряд. В процессе она подменила кулек с деньгами и ценностями на похожий, в котором были носовые платки и...женская гигиеническая прокладка.

Когда обман вскрылся, доверчивая петербурженка пошла в полицию. Ущерб она оценила в 998 тысяч рублей. Вскоре «ведьму» поймали. Суд дал мошеннице два года колонии.