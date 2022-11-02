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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 12:40

«Ведьма» при помощи женской прокладки украла миллион рублей у жительницы Петербурга

Мошенница убедила простодушную женщину провести обряд снятия порчи
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Доверчивая петербурженка отдала почти миллион рублей за обряд от снятия порчи.

Доверчивая петербурженка отдала почти миллион рублей за обряд от снятия порчи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кировский райсуд Петербурга вынес приговор мошеннице, которая обманула доверчивую жительницу города на миллион рублей. Под предлогом снятия порчи «ведьма» предложила провести обряд и спасти родных от сглаза. А для этого надо было принести все деньги и ценности в указанное место.

- Обвиняемая убедила потерпевшую в том, что та и ее близкие подвергались вредоносному магическому влиянию, после чего убедила последнюю принести деньги в сумме 920 000 рублей в парк «Александрино», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина послушалась мошенницу и пришла в парк. Деньги, а также золотые украшения, она завернула в сверток. «Ведьма» сверток взяла и начала обряд. В процессе она подменила кулек с деньгами и ценностями на похожий, в котором были носовые платки и...женская гигиеническая прокладка.

Когда обман вскрылся, доверчивая петербурженка пошла в полицию. Ущерб она оценила в 998 тысяч рублей. Вскоре «ведьму» поймали. Суд дал мошеннице два года колонии.