Петербуржцев просят оценить качество осенней уборки в своем районе

Петербуржцам предложили оценить осеннюю уборку в своем районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на протяжении октября проходил месячник по благоустройству. Город приводили в порядок и готовили к наступлению зимы. Горожан просят поставить оценку качеству осенней уборки в своем районе. Онлайн-опрос проходит с 1 по 10 ноября 2022 года на официальном сайте комитета по благоустройству.

- Такие опросы горожан проводятся дважды в год – в конце весеннего и осеннего месячников по благоустройству. При оценке жители учитывают уборку районов в целом: дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий, а также территорий у школ, детских садов, социальных учреждений, поликлиник и больниц, торговых центров и магазинов, - отметили в комитете.

Опрос занимается всего пару минут. Горожанам надо выбрать район, в котором они проживают, а после выбрать один из пяти вариантов оценки.

По итогам будет составлен рейтинг самых ухоженных районов Северной столицы.