Движение транспорта ограничат в Петроградском районе Петербурга с 4 ноября на три дня

Движение транспорта изменится в Петроградском районе Петербурга с 4 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петроградском районе Санкт-Петербурга с 4 ноября 2022 года ограничат движение для транспорта. Причиной станет «Фестиваль «Чудо света», который будет проходить в течение трех дней до 6 ноября на территории Петропавловской крепости. Об этом горожан предупредили в комитете по транспорту.

- В связи с проведением культурно-массового мероприятия «Фестиваль «Чудо света» будет полностью прекращено движение транспорта по четырем дорогам, - рассказали в комитете.

Так, с 4 по 6 ноября автомобилистов ожидают следующие ограничения: с 17:30 до 23:30 часов будет закрыт проезд по проспекту Добролюбова от Мытнинской набережной к Кронверской набережной, по Кронверской набережной и Дороге на территории Александровского парка вдоль дома 3 по набережной. А с 17:15 до 23:30 закрыт проезд по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта.