Ларьки с самсой, фруктами и шавермой снесли у метро «Проспект просвещения»

Па проспекте Просвещения несли ларьки. Фото: ККИ СПб

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел очередной рейд по нелегальным ларькам. На этот раз в центре внимания оказался север города. Павильоны с самсой, шавермой и фруктами снесли у метро «Проспект просвещения» и на Гражданском проспекте.

- В районе станции метро «Проспект Просвещения» демонтировано четыре торговых павильона. Общая площадь освобожденной территории составила 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ККИ.

Местные жители, с которыми пообщались сотрудники комитета, поддержали демонтаж ларьков, которые стоят на тротуарах и мешают проходу: «у нас и так магазинов полно».

Хозяев нелегальных торговых точек привлекут к административной ответственности. Также с них взыщут деньги за демонтаж.

А владельцев павильона с Гражданки кроме работы на городской земле без разрешения, накажут за подпольную торговлю спиртным.