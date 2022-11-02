СК завел дело на женщину-следователя МВД и ее начальника, пойманных на взятке в 2 млн рублей в Петербурге

СК завел уголовное дело на полицейских, пойманных на взятке в 2 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитета завел уголовное дело на двух петербургских следователей МВД, пойманных на взятке в два миллиона рублей. Женщину-майора и ее начальника в звании подполковника задержали при получении денег, которые передал адвокат обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Взятка должна была помочь оставить подозреваемого до суда под подпиской о невыезде вместо отправки в СИЗО. Вся операция шла под контролем Управления собственной безопасности МВД.

- 1 ноября адвокат получил от сожительницы обвиняемого муляж денежных средств на сумму два миллиона рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции и дал согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Дальше адвокат отнес 1,8 млн рублей женщине-следователю. Ее задержали и предложили смягчить вину, передав деньги начальнику. Та согласилась.

Последним, 2 ноября был задержан начальник отдела УМВД по Калининскому району Петербурга.

Уголовное производство идет по делам о получении взятки и посредничестве.