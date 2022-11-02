Петербуржца с туберкулезом принудительно госпитализировали в больницу

Больного туберкулезом жителя Петербурга отправили на принудительное лечение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителя Петербурга, болеющего туберкулезом, по требованию прокуратуры отправили на принудительное лечение. Мужчина, зная свой диагноз, упорно не хотел лечиться и скрывался от врачей.

- Больной уклонялся от госпитализации, врача посещал нерегулярно и злоупотреблял алкоголем, тем самым подвергая окружающих опасности заражения туберкулезом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Поскольку туберкулез включен в список опасных заболеваний, а соблюдать предписанное лечение в стационаре пациент не собирался, прокурорские работники подали иск в суд с требованием о принудительной госпитализации.

Судья иск удовлетворил. Больного изловили и поместили в стационар. Сейчас мужчина находится под присмотром врачей.

Главное, чтобы не сбежал.