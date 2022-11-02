Продажи иномарок с пробегом выросли на 30% в Петербурге в III квартале 2022

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи иномарок с пробегом в III квартале 2022 года выросли на 30% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в III квартале 2022 года продажи иномарок с пробегом выросли на 30 процентов. Средняя стоимость таких автомобилей составила 700 тысяч рублей. Причем, доля именно иностранных автомобилей составила более 87 процентов. Об этом сообщает сервис "Авито Авто".

- В III квартале 2022 года на рынке автомобилей с пробегом наблюдалось восстановление спроса по сравнению со II кварталом года. Более того, в некоторых сегментах рынка произошел рост продаж в сравнении с 2021 годом: например, продажи авто премиальных брендов в возрасте до 3-х лет выросли год к году в 2 раза, - отметили эксперты сервиса.

Самыми востребованными в Петербурге и области стали автомобили модели Ford Focus. На втором месте Volkswagen Polo, а на третьем - Hyundai Solaris. При этом, среди брендов самая большая доля продаж среди Volkswagen, следом идет Kia, далее Ford.