Вестибюль станции метро «Пролетарская» в Петербурге закрыли на вход из-за остановки эскалатора

Вестибюль станции метро «Пролетарская» в Петербурге закрыли на вход Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На станции метрополитена "Пролетарская" на Невско-Василеостровской линии в Санкт-Петербурге произошел сбой. Вход в вестибюль закрыли в половине пятого вечера 2 ноября 2022 года из-за остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

- В 16:34 часов вестибюль станции "Пролетарская" закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, - пояснили в метрополитене.

Пассажирам рекомендовали временно пользоваться соседними станциями "Обухово" и "Ломоносовская", расположенными на той же зеленой ветке.

Спустя четыре минуты в пресс-службе сообщили, что работа эскалатора была восстановлена, а вестибюль станции снова открыт.

Напомним, что с 4 по 6 ноября вестибюль станции "Технологический институт 1" будет полностью закрыт на вход и на выход.