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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:08

Александр Беглов вручил государственные награды воинам, участвующим в специальной военной операции

Также награды получили медики, деятели искусства и сотрудники МЧС
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды

Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в канун Дня народного единства состоялась торжественная церемония, на которой губернатор Александр Беглов вручил в государственные награды и поощрения главы государства. Мероприятие прошло 2 ноября 2022 года в Смольном. В этом году награды получили военнослужащие, защищавшие Донбасс.

- Они участвовали в специальной военной операции в качестве добровольцев, - подчеркнул градоначальник, вручая медали Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени петербуржцам Владимиру Туркину и Евгению Дьячкову.

Также награды получили представители здравоохранения, среди которых были сотрудники Центра имени Алмазова, Детской городской больницы Святителя Николая Чудотворца и многих других учреждений.

Наград удостоены деятели искусства: преподаватели и сотрудники Консерватории имени Римского-Корсакова, Александринского театра.

Разумеется, без внимания не остались спасатели МЧС, работники транспортных предприятий и СМИ.