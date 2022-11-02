Александр Беглов вручил государственные награды воинам, участвующим в специальной военной операции

Александр Беглов вручил в Смольном государственные награды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в канун Дня народного единства состоялась торжественная церемония, на которой губернатор Александр Беглов вручил в государственные награды и поощрения главы государства. Мероприятие прошло 2 ноября 2022 года в Смольном. В этом году награды получили военнослужащие, защищавшие Донбасс.

- Они участвовали в специальной военной операции в качестве добровольцев, - подчеркнул градоначальник, вручая медали Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени петербуржцам Владимиру Туркину и Евгению Дьячкову.

Также награды получили представители здравоохранения, среди которых были сотрудники Центра имени Алмазова, Детской городской больницы Святителя Николая Чудотворца и многих других учреждений.

Наград удостоены деятели искусства: преподаватели и сотрудники Консерватории имени Римского-Корсакова, Александринского театра.

Разумеется, без внимания не остались спасатели МЧС, работники транспортных предприятий и СМИ.