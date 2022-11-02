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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 14:28

Мужчина упал с крыши строящегося дома в Ленобласти

Спасатели сняли пострадавшего с пристройки и помогли госпитализировать
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина упал с крыши строящегося дома в деревне в Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Мужчина упал с крыши строящегося дома в деревне в Ленобласти / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области произошло ЧП. Днем 2 ноября 2022 года с крыши строящегося дома упал мужчина. Он свалился прямо на пристройку. Чудом мужчине удалось выжить. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе 47-го региона.

- Сегодня спасателям поисково-спасательного отряда поступила информация, что в деревне Аннолово Тосненского района мужчина упал с крыши строящегося дома на пристройку, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Сотрудники отряда быстро прибыли на место. Снять мужчину так просто не удалось. Спасатели эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. Его поместили на носилки, спустили вниз и передали бригаде скорой помощи.

О состоянии пострадавшего ничего не сообщается. По какой причине произошел инцидент также не уточняется.