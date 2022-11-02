Жители Петербурга пожаловались главе СК Бастрыкину на программу реновации Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел прием граждан, во время которого к нему с жалобами обратились жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одну из проблем подняли жители микрорайона Нарвская, которые выразили недовольство программой реновации. Об этом в комитете рассказали 2 ноября 2022 года.

- Жильцы рассказали, что программа предполагает снос 163 домов и выселение людей. На месте малоэтажек планируется построить высотки, которые, по мнение горожан, испортят исторический облик Петербурга, - рассказали в комитете.

Представители СК Петербурга отметили, что реновация временно приостановлена, а также возбуждено уголовное дело.

Также с проблемой к Бастрыкину обратились жители Ленобласти - обманутые дольщики, которые не могут дождаться своего жилья во Всеволожском районе.