Льготы для семей мобилизованных начали действовать в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области вступил в действие пакет льгот для семей мобилизованных и добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. Они начали действовать со 2 ноября 2022 года. Об этом рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Спасибо всем, кто помогал, - отметил глава региона.

Так, вступили в силу следующие меры поддержки. Для детей: внеочередное место в детском саду; преимущество при зачисление в учреждения среднего профессионального образования; внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам; внеочередное обеспечение местом в группе продленного дня в школах; бесплатное питание в школах, в учреждениях среднего профессионального образования; 100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря; 75% оплаты посещения детского сада, — освобождение от платы за группы продленного дня; стипендия в 5 тысяч рублей для учащихся колледжей и по 8 тысяч учащихся в вузах.

Для семей: ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг и льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.