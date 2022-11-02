Ленобласть вошла в топ-5 субъектов по региональной поддержке НКО

Ленобласть активно поддерживает НКО. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Ленинградская область вошла в топ-5 по региональной поддержке некоммерческих организаций. Рейтинг «Регион-НКО 2022» опубликовала Общественная палата Российской Федерации. Главным критерием для попадания в топ стал уровень поддержки НКО со стороны региональной власти.

- Ленинградская область продемонстрировала хорошую динамику улучшений позиций в общем зачете. Регион по этому показателю попал в топ-3 федерального рейтинга, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

По улучшению позиций в общем зачете Ленинградская область заняла 26-е место, а это на 28 строчек выше, чем в прошлом году.

Результаты рейтинга стали известны в среду, 2 ноября, в рамках форума «Сообщество», который проходил в Москве.

В рейтинге «Регион-НКО 2022» приняли участие 85 регионов России. Это отражает эффективность и потенциал некоммерческого сектора. При составлении топа учитывается медиаактивность региональных НКО, уровень их поддержки со стороны администрации , а также социальная и экономическая значимость этого сектора в регионе.