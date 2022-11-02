Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто2 ноября 2022 15:50

Количество ДТП снизилось на 16,4% в Петербурге с начала года

Смертельных случаев стало на 38,6% меньше
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Количество смертельных ДТП снизилось на 38,6% в Петербурге с начала года

Количество смертельных ДТП снизилось на 38,6% в Петербурге с начала года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с начала 2022 года наблюдается снижение количества ДТП. Так, по сравнению с прошлым городом число аварий сократилось на 16,4 процентов. Об этом 2 ноября 2022 года рассказали в Смольном со ссылкой на данные ГИБДД.

- С начала года дорожно-транспортная обстановка в Санкт-Петербурге характеризуется снижением количества ДТП на 16,4 процентов и смертности на 38,6 процентов в сравнении с прошлым годом, - сообщили в городской администрации.

Специалисты отмечают, что свой вклад в это внесли комплексы фотовидеофиксации, которые работают в городе. На данный момент за безопасностью на дорогах Петербурга следят более 900 таких комплексов. В будущем году их число увеличится вдвое.

Так, только за октябрь комплексы зафиксировали более 1,2 миллионов нарушения ПДД. В основном это превышение скорости.