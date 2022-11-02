В Ленобласти хотят штрафовать тех, кто натравливает собак на людей и животных

В Ленобласти прорабатывают закон о штрафах для владельцев кусачих собак, которых любят натравливать на других. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленобласти обсуждают законопроект об административной ответственности для тех, кто натравливает своих собак на других животных или людей. Как пишет online47.ru, сейчас депутаты Заксобрания 47 региона вовсю обсуждают идею. Предварительно, наказывать горе-хозяев будут административным штрафом, если в натравливании пса был злой умысел без какой-либо причины вроде самообороны.

- Обходить эту важную тему не имеем права, – цитируют в издании парламентария Олега Петрова. – Нам не следует упускать возможность отрегулировать эти отношения хотя бы на уровне региона, не забывая при этом, что любой закон имеет и профилактическую направленность.

Кинологи, опрошенные изданием, поддерживают инициативу и считают, что сумма штрафа должна быть немалой, чтобы владелец животного сразу понял, как закон ощутимо бьет по его карману и совести.