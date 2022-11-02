Полиция Петербурга не стала возбуждать дела из-за разрушения трех памятников архитектуры

Сотрудники КГИОП будут обращаться в прокуратуру. Фото: пресс-служба КГИОП

МВД отказало Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в возбуждении уголовных дел из-за трех исторических зданий. Речь шла в том числе и об объекте культурного значения «Дача Фаберже К. Г.».

- На территории есть не только жилой дом, но и конюшня, парк с прудом и фонтан. Комитет будет требовать отреставрировать эту дачу в судебном порядке, - рассказали в пресс-службе КГИОП.

Еще один объект культурного наследия федерального значения, «Главный дом», входит в состав ансамбля «Дача Максимова». Комитет требовал возбудить уголовное дело из-за того, что собственник памятника архитектуры не пытался сохранять его и не выделял на это деньги.

Другая ситуация сложилась с объектом культурного наследия «Дом А. С. Савина». Архитектурно-художественные элементы фасада здания были демонтированы. Но и в этом случае МВД отказало Комитету возбуждать уголовное дело из-за отсутствия событий преступления. Теперь сотрудники Комитета намерены обращаться в прокуратуру.