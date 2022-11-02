80 исков об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

Суд удовлетворил только 1 иск

В суды Петербурга с начала частичной мобилизации поступило 80 исков. Резервисты обратились в суд, чтобы оспорить решение мобилизационной комиссии. Лидером по количеству таких обращений является Красногвардейский районный суд.

- В Красногвардейский районный суд обратились 13 человек. На одного меньше – в Невском районе. 10 человек пытаются оспорить мобилизацию в Калининском и Московском районах, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Девять исков поступило во Фрунзенский районный суд. По 4 иска в Выборгском, Колпинском и Красносельском районах. Три человека не согласны с мобилизацией в Ленинском и Приморском районах. По одному резервисту подали иски в Василеостровский, Петроградский и Пушкинский районные суды.

Суд удовлетворил только один иск из 80. 12 мужчин сами забрали свои заявления. Отказано судом в 15 случаях.