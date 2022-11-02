Мужчина умер на станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге

Скорая помощь приехала из-за смерти мужчины в метро. Фото: https://vk.com/spb_today

В вестибюле станции метро «Проспект Большевиков» умер мужчина. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 2 ноября.

- Умер человек в вестибюле станции метро «Проспект Большевиков». Сегодня что-то много неприятных ситуаций. В такие моменты задумываешься о смысле жизни, - написал мужчина в посте в соцсети.

На опубликованных кадрах видно, что около тела мужчины собралась целая толпа любопытных очевидцев. Кроме сотрудников скорой помощи, над ним стоит женщина и плачет. Пользователи в комментариях предположили, что это жена умершего петербуржца. Многие выразили соболезнования родным и близким мужчины.

Напомним, еще один мужчина умер 2 ноября на станции «Гостиный двор». Труп был найден на входе в вестибюль. На место приехали полицейские и судмедэксперт. Обстоятельства смерти петербуржца выясняются.