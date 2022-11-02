Вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращено в Петербурге

В Петербурге завершена частичная мобилизация Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге завершена частичная мобилизация. Все мероприятия, которые связаны с призывом на военную службу резервистов, прекращены военкоматами в соответствии с указаниями Генерального штаба.

- Подготовка и вручение повесток в Петербурге прекращены. Спасибо всем, кто призван в рамках частичной мобилизации, за верность долгу, - написал 2 ноября в своем телеграм-канале глава города Александр Беглов.

Также он пообещал близким мобилизованных, что город возьмет на себя заботу о резервистах. К каждой семье будет найден индивидуальный подход.

Напомним, частичная мобилизация в России была завершена 28 октября, когда с отчетом перед президентом России Владимиром Путиным выступил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. В этот же день Смольный сообщил о завершении основных мероприятий по частичной мобилизации.