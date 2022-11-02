Врачи из Петербурга спасли жизнь младенца с тромбозом брюшной аорты

На момент операции малышу было 11 дней Фото: Олег ЗОЛОТО

Новорожденного малыша с массивным тромбозом брюшной аорты спасли в Педиатрическом университете в Петербурге. Ребенок из Твери, родившийся 11 дней назад, был госпитализирован в медучреждение 28 октября. За его жизнь врачи боролись четыре часа.

- Тромбоз распространился на бедренные артерии. Кровоток в нижних конечностях отсутствовал. Из-за этого начали чернеть пятки, ведь кровь на тот момент не поступала в нижние конечности почти двое суток, - рассказал главный детский хирург Ленобласти Андрей Иванов, слова которого приводит пресс-служба Педиатрического университета.

Врачи в течение четырех часов удаляли тромбы один за одним с помощью специальных катетеров. Сейчас малыш находится в реанимации, но по мнению медиков, скоро он сможет дышать самостоятельно. Состояние ребенка стабильное.