Лазурный автобус попал в ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга

Общественный транспорт не поделил полосу движения с иномаркой. Фото: https://vk.com/spb_today

Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса случилось в Петербурге. «Мазда» столкнулась с лазурной машиной не далеко от станции метро «Технологический институт». Об этом в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» рассказал очевидец.

- Коллапс на «Техноложке». «Мазда» притерлась с автобусом , - говорится в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, как черная иномарка и автобус №290 стоят впритык друг к другу. Однако сделать вывод о том, кто из водителей виноват в происшествии так просто нельзя. Пользователи в комментариях высказали мнение, что причиной ДТП стала невнимательность водителя автобуса.

Напомним, накануне неудачливый гонщик устроил ДТП на КАДе Петербурга. Водитель пытался протиснуться между двумя автомобилями. В итоге, пострадал не только автомобиль виновника ДТП, но и другая машина.