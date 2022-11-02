«Ленфильм» снимет 8-серийный сериал о русских богатырях в жанре фэнтези Фото: Олег ЗОЛОТО

«Ленфильм» снимет восьмисерийный сериал в жанре фэнтези. Проект «Витязи» стал победителем в конкурсе грантов Института развития интернета. Зрителям покажут фильм о русских витязях, которые дожили до современности.

- «Витязи» - это жанровый эксперимент, сложносочиненная героика. За основу взяты герои и сюжеты отечественного фольклора. Авторы хотят доказать, что из нашего фольклора может получиться что-то не менее интересное, чем «Мстители», - рассказали в пресс-службе «Ленфильма».

По сюжету, витязи-супергерои тайно живут среди людей, и поднимаются на защиту родины из-за вражеских нашествий и крупных военных конфликтов. Сейчас ведется работа над сценарием сериала. Съемки планируют начать в 2023 году. В фильме снимутся такие актеры, как Иван Добронравов, Владимир Епифанцев, Лиза Янковская и другие.