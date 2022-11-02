Вторая за неделю «Газель» загорелась в Красносельском районе Петербурга

Огонь тушили пять спасателей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красносельском районе Петербурга вечером 2 ноября загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Добровольцев поступило 2 ноября в 20:56. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Известно, что во вспыхнувшей «Газели» сгорели некоторые запчасти. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 21:05. О пострадавших не сообщается. На место происшествия выезжала одна пожарная машина. Огонь тушили пять спасателей.

Напомним, такая же «Газель» загорелась 2 ноября в Красногвардейском районе. Тогда, судя по видео, автомобиль сгорел полностью. Как сообщили очевидцы, в кузове машины находилась мебель, которая и вспыхнула.