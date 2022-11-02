Мужчина пострадал в пожаре на проспекте Энгельса в Петербурге

Мужчину госпитализировали в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Выборгском районе Петербурга вечером 2 ноября горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило 2 ноября в 20:34. Горела квартира на проспекте Энгельса. На место ЧП сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В одной из комнат, площадь которой 15 квадратных метров, горел участок площадью пять квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 21:07. В происшествии пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей.

Напомним, в это же время в Красносельском районе Петербурга загорелась «Газель». О пострадавших не сообщается. Пожар тушили пять спасателей.