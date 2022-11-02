СКА в Петербурге обыграл «Сочи» со счетом 5:2

СКА обыграл сочинцев. Фото: пресс-служба СКА

СКА сыграл против «Сочи» в рамках КХЛ 2 ноября. Матч в «Ледовом дворце» в Петербурге завершился победой армейцев. Петербуржцы забили пять голов, а сочинцы – два. Хоккеист Никита Гусев поучаствовал в первой после возвращения игре.

- Шайбы в ворота соперников забили Андрей Педан, Степан Фальковский, Марат Хуснутдинов, Никита Гусев и Василий Глотов, - сообщает пресс-служба хоккейного клуба СКА.

Впервые в основном составе СКА сыграл 16-летний хоккеист Иван Демидов. А вновь вернувшийся в команду Никита Гусев признан лучшим бомбардиром СКА всех времен. Спортсмен принял участие в 320 матчах армейцев, и за это время набрал 371 результативный балл.

- Гол и передача Гусева позволили ему обойти Илью Ковальчука и стать лучшим бомбардиром армейцев всех времен, - добавили в пресс-службе петербуржских хоккеистов.