Участок Колтушского шоссе в Ленобласти начали расширять до четырех полос

Специалисты показали, как выглядит шоссе в разрезе. Фото: https://t.me/dorogi_47

Во Всеволжском районе Ленобласти ведутся работы по расширению Колтушского шоссе. От деревни Суоранда до деревни Колтуши будут сделаны четыре полосы движения. Специалисты показали, как выглядит Колтушское шоссе в разрезе.

- Фотографии все рабочие. Сделаны прямо во время рабочего процесса, - сообщается в телеграм-канале Dorogi_lo.

Новый водопровод появился на участке шоссе в поселке Янино. Там почти полностью перестроили электросеть. А сейчас специалисты занимаются локальными очистными сооружениями и насосной станцией.

В Янино никогда не было ливневой канализации, поэтому ее тоже планируется сделать в ноябре этого года. Кроме этого сообщается, что под стройку на этой территории уже изъяли пять гектаров и еще два – в планах.