Пользователи ЗСД в Петербурге получают смс-сообщения от мошенников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый способ мошенничества выявил оператор Западного скоростного диаметра. Злоумышленники отправляют автолюбителям смс-сообщения о том, что на их счете недостаточно денежных средств для оплаты проезда по платной дороге.

- Смс-ки приходят с короткого номера 7572. Мошенники предлагают перейти по ссылке и пополнить баланс. Но оператор ЗСД вообще никогда не присылает смс-сообщения со ссылками на оплату, - рассказали в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

Специалисты напомнили, что смс-сообщения от ЗСД приходят только с номеров 3116 и 7522. И только после запроса самого пользователя, который хочет получить информацию о логине или пароле для приложения, о своем балансе, об ошибке автоплатежа, а также, если человек хочет получить код для активации анонимного транспондера или код для подтверждения при изменении номера телефона водителя.