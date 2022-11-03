Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в избиении семиклассника

Полицейские Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в избиении семиклассника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на школьника. 1 ноября в полицию обратилась мама 13-летнего мальчика. Она рассказала, что днем в ресторане быстрого питания неизвестный мужчина ударил ее сына. Семикласснику потребовалась медицинская помощь.

- Происшествие случилось на улице Гаккелевской. По горячим следам злоумышленника удалось задержать, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В избиении ребенка подозревают 43-летнего мужчину, который уже привлекался к административной ответственности за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Петербуржца задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Вскоре следственные органы примут процессуальное решение.