Дожди и до минус 5 градусов прогнозируют в Ленобласти в ночь на 3 ноября

Дожди пройдут ночью в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 3 ноября 2022 года. Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди, особенно на западе региона. А вот днем осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Восточный ветер подует со скоростью от двух до пяти метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -5 до +5 градусов, а днем от -1 до +7 градусов, - говорится в сообщении.

В Петербурге 3 ноября синоптики прогнозируют также облачную погоду с прояснения. Существенных осадков не ожидается. Восточный ветер подует со скоростью от двух до пяти метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов. Неблагоприятные метеорологические явления в Северной столице не прогнозируются.