Антициклон принесет небольшие осадки в Петербург в четверг, 3 ноября

В четверг в Петербурге тепло и пасмурно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная с моросящим дождем погода «порадует» жителей Петербурга в наступивший четверг. С 3 ноября на город начинает влиять новый антициклон, который сохранит сверхнормативное тепло, но принесет и немного осадков.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием антициклона, надвигающегося с северо-востока. В начале дня местами пройдут слабые моросящие дожди, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Днем температура воздуха в Петербурге составит около +5 градусов, в Ленинградской области от +2 до +7 в зависимости от района.

Давление начнет расти и составит 764 мм ртутного столба, немного превысив норму. Ветер восточный слабый.

Но уже завтра в Петербург придет резкое похолодание. В ночь ожидаются заморозки, а днем 4 ноября термометры не покажут выше +2 градусов.