СК завел дело после обнаружения частей женских ног в пруду под Петербургом

СК завел дело об убийстве женщины, ноги которой нашли в сумке в Ижорском пруду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после инцидента с обнаружением отрезанных женских ног в Ижорском пруду в Колпино. На останки, лежавшие в сумке, наткнулись работники предприятия «Экострой», чистившие тот самый злосчастный пруд.

- Днем 2 ноября при очистке Ижорского пруда из воды извлечена сумка черного цвета, внутри которой находятся фрагменты женских ног. Следственным отделом СК РФ по Колпинскому району возбуждено уголовное дело, - сообщает источник.

По оценке суэмедэкспертов, ноги пролежали в воде от 9 до 13 дней. Сейчас останки находятся в морге, где их изучат более тщательно. Личность убитой и обстоятельства, при которых сумка с останками оказалась в пруду, устанавливает полиция.