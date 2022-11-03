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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 5:43

СК завел дело после обнаружения частей женских ног в пруду под Петербургом

Останки нашли работники коммунальной службы в Колпино
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело об убийстве женщины, ноги которой нашли в сумке в Ижорском пруду.

СК завел дело об убийстве женщины, ноги которой нашли в сумке в Ижорском пруду.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после инцидента с обнаружением отрезанных женских ног в Ижорском пруду в Колпино. На останки, лежавшие в сумке, наткнулись работники предприятия «Экострой», чистившие тот самый злосчастный пруд.

- Днем 2 ноября при очистке Ижорского пруда из воды извлечена сумка черного цвета, внутри которой находятся фрагменты женских ног. Следственным отделом СК РФ по Колпинскому району возбуждено уголовное дело, - сообщает источник.

По оценке суэмедэкспертов, ноги пролежали в воде от 9 до 13 дней. Сейчас останки находятся в морге, где их изучат более тщательно. Личность убитой и обстоятельства, при которых сумка с останками оказалась в пруду, устанавливает полиция.