Мужчина избил 13-летнего школьника в кафе на севере Петербурга

Пьяный посетитель ресторана напал на школьника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Приморского района задержали пьяного хулигана, который избил 13-летнего школьника в одном из ресторанов сети быстрого питания. ЧП произошло в заведении на Гаккелевской улице.

- В полицию поступило заявление от 34-летней женщины о том, что 1 ноября около 13:50 в ресторане быстрого питания неизвестный мужчина ударил ее сына, ученика 7 класса. Подростку потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, нетрезвый посетитель пристал к компании школьников, зашедших перекусить после урока. Детям он задал вопрос служили ли они в армии, а после отрицательного ответа несколько раз ударил одного из подростков по голове.

Тем же вечером нападавший был задержан на станции метро «Пионерская». На 43-летнего мужчину оформили протокол за появление в пьяном виде в общественном месте. Инцидентом с избиением школьника займется уже Следственный комитет, куда переданы материалы полицейской проверки.