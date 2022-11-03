Пассажиры сообщают о столпотворении на выходе со станции метро «Петроградская» в Петербурге

На "Петроградской" утром было столпотворение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиры петербургской подземки сообщили о столпотворении, которое произошло на платформе станции «Петроградская» в утренний час пик. По словам горожан, чтобы подняться наверх сначала надо было отстоять очередь к эскалатору.

- Утро в метро «Петроградская» начинается так, - гласит подпись под фото в телеграм-канале «ЧП Питер».

На снимке видна большая толпа пассажиров. Люди заполонили всю платформу, а эскалаторы виднеются где-то вдалеке. При этом на подъем работало два их трех механизмов, имеющихся на станции.

Пик столпотворения пришелся на без 15 минут 9 утра, когда горожане спешат на работу.

Причины необычного скопления пассажиров на платформе не называются.