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НовостиОбщество3 ноября 2022 7:10

Пассажиры сообщают о столпотворении на выходе со станции метро «Петроградская» в Петербурге

Трудности наблюдались на платформе в утренний час пик
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На "Петроградской" утром было столпотворение.

На "Петроградской" утром было столпотворение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиры петербургской подземки сообщили о столпотворении, которое произошло на платформе станции «Петроградская» в утренний час пик. По словам горожан, чтобы подняться наверх сначала надо было отстоять очередь к эскалатору.

- Утро в метро «Петроградская» начинается так, - гласит подпись под фото в телеграм-канале «ЧП Питер».

На снимке видна большая толпа пассажиров. Люди заполонили всю платформу, а эскалаторы виднеются где-то вдалеке. При этом на подъем работало два их трех механизмов, имеющихся на станции.

Пик столпотворения пришелся на без 15 минут 9 утра, когда горожане спешат на работу.

Причины необычного скопления пассажиров на платформе не называются.

Фото утренней очереди к эскалаторам появились в соцсетях. Фото: t.me/chp_piter

Фото утренней очереди к эскалаторам появились в соцсетях. Фото: t.me/chp_piter