Более 900 знаков «Дети» появятся на дорогах Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге до конца ноября на улицах города появятся более 900 знаков "Дети". Их разместят близ детских садов, школ и других социальных учреждений, чтобы предупреждать водителей о возможном появлении на дорогах детей. Также на асфальт нанесут специальные цветные разметки. Об этом 3 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Освещение, искусственные неровности, светофоры, дорожная разметка, такая как знак "Дети" около детских и социальных учреждений – это залог безопасности маленьких петербуржцев. Все в комплексе это дисциплинирует водителей и концентрирует их внимание в местах возможного появления детей, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Разметку нанесут более чем по 300 адресам. Ее размещают через 20 метров после установленного знака.

На данный момент в Петербурге нанесено порядка 850 таких знаков.