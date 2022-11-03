Фото с места обнаружения сумки с женскими ногами опубликовали жители Колпино

Сумку с ногами нашли в Ижорском пруду. Фото: vk.com/kolpinoask

Жители города Колпино опубликовали фото с места обнаружения сумки с отрезанными женскими ногами. Ее днем 2 ноября выловили из воды коммунальщики, чистившие Ижорский пруд от мусора.

- При очистке пруда на улице Анисимова из воды извлечена сумка черного цвета, внутри которой находятся фрагменты женских ног, - сообщал источник «КП-Петербург».

На место были вызваны сотрудники полиции. Вместе с ними приехали судмедэксперты, которые установили, что останки пробыли вводе от 9 до 13 суток.

По предварительным данным, ноги отсечены острым предметом в районе коленного сустава. На пальцах имеется педикюр - ногти накрашены.

Сейчас останки направлены в морг, личность погибшей и обстоятельства ее смерти устанавливает полиция. Сейчас ведется просмотр записей с камер наблюдения.

Следственный комитет уже возбудил дело об убийстве.